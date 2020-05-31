٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:١٢ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83806605
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وزير الصحة: 50 بالمائة من وفيات كورونا في البلاد كانت في 3 محافظات فقط

وزير الصحة: 50 بالمائة من وفيات كورونا في البلاد كانت في 3 محافظات فقط

طهران / 1 حزيران / يونيو / ارنا- اعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سعيد نمكي بان 50 بالمائة من الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد يوم الاحد كانت في 3 محافظات فقط.

وقال نمكي في تصريح صحفي على هامش اجتماع الحكومة الاحد، للاسف ان 3 محافظات فقط اتعبت الكوادر الطبية في البلاد بحجم المحافظات الـ 28 الاخرى ونحن ننصح المواطنين فيها بالالتزام بالبروتوكولات الصحية وان لا يخلقوا متاعب لانفسهم ولكوادرنا الطبية.

واضاف، ان التصور الخاطئ بان كورونا قد انتهى يخلق لنا متاعب وازمة جديدة.

وتابع وزير الصحة، للاسف هنالك عدم التزام بالبروتوكولات الصحية في بعض المحافظات رغم تاكيداتنا حيث نشهد موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا فيها، ويتصور البعض خطأ بانه سيتم السيطرة على الفيروس مع بدء موسم الحر وفصل الصيف في حين لم نشهد اي مؤشر يثبت هذا الامر.   

واوضح بان هنالك موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا في بعض المحافظات منها خوزستان وهرمزكان وسيستان وبلوجستان وكرمانشاه بسبب عدم الالتزام بمسالة التباعد الاجتماعي.

انتهى ** 2342

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