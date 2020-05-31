ضبط 401 كغم من المخدرات في محافظة يزد وسط ايران

وقال العقيد هاشمي فر في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاحد انه تم ضبط 401 كغم من المخدرات واعتقال 9 مهربين في عمليتين منفصلتين خلال الساعات الـ 24 الماضية في المحافظة.

واضاف، ان 347 كغم من هذه المخدرات كانت من الافيون والبقية من الحشيش، حيث كان المهربون يعتزمون تهريبها من شرق البلاد الى طهران وشمال ايران.

وقال انه تم تسليم المهربين الى السلطات القضائية المختصة.

واوضح العقيد هاشمي فر بانه تم ضبط نحو 10 اطنان من المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان.

وبلغت كمية المخدرات المضبوطة حين تفتيش السيارات العابرة من طرق المحافظة 40 طنا خلال العام الماضي.

انتهى ** 2342