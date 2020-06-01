محافظ خوزستان: انشاء مصنع الصلب في هنديجان يمهد لتصنيع سواحل المحافظة

وقال شريعتي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاحد ان انشاء مصنع الصلب بطاقة 150 الف طن سنويا يمهد السبيل لتصنيع سواحل محافظة خوزستان وبالاجمال تصنيع سواحل البلاد من مكران (جنوب شرق) الى نهر اروند (جنوب غرب).

واضاف، ان المتابعات المتعلقة بتنفيذ المشروع قد اجريت من قبل حاكم مدينة هنديجان وتم (امس الاحد) عقد اجتماع تنسيقي حول العمليات التنفيذية للمشروع.

واوضح بان سياسة الحكومة والدولة تتضمن انشاء المصانع المستهلكة للمياه في السواحل وبناء عليه فقد تم التخطيط لانشاء هذا المصنع في مدينة هنديجان.

وقال شريعتي، ان انشاء مثل هذه المشاريع في السواحل يعود للبلاد بقيمة مضافة اكبر من حيث سهولة الوصول الى الاسواق التصديرية عبر البحر.

يذكر ان مدينة هنديجان تقع في جنوب شرق محافظة خوزستان الواقعة جنوب غرب ايران ولها سواحل بطول 95 كم ومنصتين تجاريتين مهمتين على مياه الخليج الفارسي.

انتهى ** 2342