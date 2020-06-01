لقاء مع زوّار الشمس

في الذكرى السنوية الواحدة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني (قدس)، تدعوكم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان للمشاركة في لقاء مع نخبة من زواره في النجف وباريس وقم وطهران وذلك في الفضاء الإفتراضي.

المكان: .zoom meeting 275 085 8949 .الزمان: الثلاثاء ٢ حزيران ٢٠٢٠ الساعة الثالثة عصراً.





للمتابعة يجب تحميل برنامج zoom cloud meeting عبر الهاتف أو الكومبيوتر والدخول عبر الرمز 275 085 8949 أو عبر الرابط التالي https://us04web.zoom.us/j/2750858949?pwd=VmE0dXBMUXlnZTBVVFNFT0lwUXZNQT09

لمتابعة البث المباشر عبر الهواتف الجوالة http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm.

يشارك فيه السادة:

سماحة الشيخ محمد حسن رحيميان- مرافق الامام منذ بدء نهضته- ايران

سماحة الشيخ القاضي احمد الزين – رئيس مجلس امناء تجمع العلماء المسلمين- لبنان

الاستاذ رشيد بن عيسي- خبير سابق في اليونيسكو و متخصص في غلم اللغات- الجزائر

الاستاذ طلال سلمان- رئيس تحرير جريدة السفير- لبنان

سماحة السيد عيسي الطباطبائي- ايران

الدكتور خليل حمدان – عضو هيئة الرئاسة في حركة امل – لبنان

الدكتور حسن قناعتلي- استاذ محاضر في جامعة المصطفي- تركيا

انتهى**1110