تصدير ما يبلغ عن 30 مليون دولار من السلع والبضائع عبر ميناء خرمشهر

وقال موسوي اليوم الاثنين لارنا، انه وبعد اغلاق منفذ شلمجة الحدودي بسبب انتشار فيروس كورونا فأن تصدير البضائع يتم عبر الحدود المائية بما فيها ميناء خرمشهر.

وبين ان معظم ماتم تصدير شمل المواد الغذائية ومحاصيل زراعية و ادوات بناء مؤكدا على استمرارية التصدير عبر الميناء لغاية استئناف الحدود البرية نشاطها.

يذكر انه تم خلال العام الماضي ( انتهى 20 مارس 2020) تصدير سلع بقيمة مليار دولار من انحاء ايران و 220 مليون دولار من انتاج منطقة "اروند" الحرة الى العراق والتي شملت المواد الكيمياوية والثروة السمكية والصلب.

وكان عدد الشاحنات التي كانت تعبر منفذ شلمجه الى العراق يتراوح بين 300 الى 400 شاحنة يوميا قبل تفشي فيروس كورونا.

ويعد منفذ شلمجة الواقع على بعد 15 كم من مدينة خرمشهر و 20 كم من مدينة البصرة اهم منفذ حدودي لمحافظة خوزستان في جنوب ايران للتبادل التجاري وعبور زوار الاربعين.

انتهى**م م