٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:٠٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83807214
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روحانی : ایران تقف دائما الی جانب الشعب الافغانی وحکومته

روحانی : ایران تقف دائما الی جانب الشعب الافغانی وحکومته

طهران/ 1 حزيران/ يونيو/ ارنا - قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن سياسة إيران تقوم على تنمية علاقات التعاون الاخوية مع جميع دول الجوار ومن بينها افغانستان، مؤكدا أن إيران تقف دائما الى جانب الحكومة والشعب الافغاني من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في هذا البلد.

وخلال اتصال هاتفي تلقاه اليوم من الرئيس الافغاني محمد اشرف غني بارك روحاني انطلاق الدورة الجديدة للرئاسة الافغانية ، كما أعرب عن ارتياحه للتوافق الحاصل بين الاطراف السياسية الافغانية ، معربا عن الأمل في ان تشهد افغانستان مزيدا من الأمن والاستقرار في ظل مساعي جميع مؤسسات الدولة والمجلس الاعلى للمصالحة بين الفضائل الافغانية.

واشار روحاني الى أن العلاقات الثنائية بين ايران وافغانستان تشهد نموا وتطورا ، داعيا الى الاسراع في تطبيق الاتفاقيات والمشاريع الموقعة بين البلدين ومن بينها مشروع خط السكك الحديدية خواف - هرات كانجاز اقتصادي مهم بين الجانبين.

من جهته اشاد الرئيس الافغاني بدور إيران البناء في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ، داعيا طهران الى دعم مسيرة التصالح والحوار بين الاطراف الافغانية.

واشار اشرف غني الى العلاقات المتنامية لبلاده مع طهران في المجالات المختلفة ، داعيا الى تطوير هذه العلاقات أكثر فاكثر.

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