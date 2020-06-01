٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١:٣٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83807292
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إيران والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية

إيران والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية

بغداد/ 1 حزيران/ يونيو/ ارنا - التقى سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في العراق ايرج مسجدي بوزير المالية العراقي الجديد لبحث سبل المزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وبحسب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، فان السفير مسجدي، هنأ وزير المالية العراقي الجديد علي عبدالأمير علاوي بمناسبة تولي منصبه الجديد، وقدم له دعوة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند لزيارة إيران.

من جانبه أعرب الوزير العراقي عن شكره لنظيره الإيراني، وعن أمله في أن يقوم بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية في المستقبل القريب على رأس وفد تجاري واقتصادي.

الجدير بالاشارة الى أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق تعززت في السنوات الاخيرة وازداد حجم التجارة بين البلدين.

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