إيران والعراق يبحثان سبل تطوير العلاقات التجارية

وبحسب سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق، فان السفير مسجدي، هنأ وزير المالية العراقي الجديد علي عبدالأمير علاوي بمناسبة تولي منصبه الجديد، وقدم له دعوة وزير الاقتصاد والمالية الإيراني فرهاد دجبسند لزيارة إيران.

من جانبه أعرب الوزير العراقي عن شكره لنظيره الإيراني، وعن أمله في أن يقوم بزيارة رسمية للجمهورية الإسلامية في المستقبل القريب على رأس وفد تجاري واقتصادي.

الجدير بالاشارة الى أن العلاقات الاقتصادية بين إيران والعراق تعززت في السنوات الاخيرة وازداد حجم التجارة بين البلدين.

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