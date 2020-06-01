التأكيد على استمرارية التعاون البرلماني بين ايران وسوريا

واعرب الصباغ عن تمنياته لقاليباف بالنجاح في مهمته الجديدة، مشددا على استمرار التعاون البرلماني بين سوريا وايران وتمتين العلاقات الاخوية بين الشعبين.

وجاء في رسالة الصباغ الى قاليباف : يسعدني أن أعبر عن خالص التهاني، نيابة عن مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية وبالأصالة عن نفسي بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس الشورى الإسلامي ، وأتمنى لكم النجاح المستمر في مسؤولياتكم.

وأضاف الصباغ: بهذه المناسبة ، نحن في مجلس الشعب السوري نؤكد على ضرورة استمرار التعاون البرلماني وتعزيز العلاقات الأخوية والتعاون على جميع المستويات بين مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ومجلس الشورى الإسلامي الإيراني وكذلك تعزير التعاون الإقليمي والدولي بين البلدين تقبل فائق احترامي وتقديري.

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