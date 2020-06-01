٠١‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٤٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83807443
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تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 1 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاثنين 154 الفا و445 شخصا وبوفاة 81 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 7878 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2979 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 154 الفا و 445 حالة لغاية الان بينهم  2578 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 121 الفا  و4 اشخاص لغاية الان، ولكن للاسف توفي 81 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7878   شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان  955  الفا و865 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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