تسجيل 81 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الاثنين، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2979 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 154 الفا و 445 حالة لغاية الان بينهم 2578 في وضع حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 121 الفا و4 اشخاص لغاية الان، ولكن للاسف توفي 81 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7878 شخصا.

كما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، ان 955 الفا و865 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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