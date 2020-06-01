رئيس مجلس الشعب الصيني يتطلع الى تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي مع إيران

وأكد أن الصين حريصة على الدوام على تعزيز العلاقات الشاملة والشراكة الإستراتيجية مع إيران.

وأعرب رئيس البرلمان الصيني عن خالص التهاني والتبريكات لقاليباف، متمنيا له دوام الصحة والتوفيق في أداء مهامه، والإزدهار لإيران والسعادة والرخاء للشعب الإيراني.

وأشار الى أن العلاقات الصينية- الإيرانية خلال السنوات الأخيرة تطورت بشكل مطرد بفضل الجهود المشتركة من كلا الجانبين.

ولفت الى أن الصین وإيران تتمتعان برؤية وعلاقات استراتيجية بعيدة المدى مهما شهدت الساحتان الدولية والإقليمية من تطورات.

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