"غاردن" الايراني يحرز المركز الثاني في مهرجان الرسوم المتحركة القصيرة بامريكا

فيلم "غاردن" الكرتوني القصير، يروي قصة انسان يعيش حالة التقابل بين الروح والجسد في كيانه.
ويذكر ان مهرجان الرسوم المتحركة القصيرة الدولي اختتم اعماله لدورته الرابعة بامريكا، اليوم الاثنين 1 حزيران / يونيو.
انتهى ** ح ع
طهران / 1 حزيران / يونيو / ارنا – فاز فيلم الرسوم المتحركة القصير "غاردن" لمنتجه الايراني "اميرحسين رياحي"، بالمركز الثاني بين افضل الاثار المشاركة في الدورة الرابعة لمهرجان الرسوم المتحركة القصيرة الدولي (Southeast Regional) في امريكا.
فيلم "غاردن" الكرتوني القصير، يروي قصة انسان يعيش حالة التقابل بين الروح والجسد في كيانه.
ويذكر ان مهرجان الرسوم المتحركة القصيرة الدولي اختتم اعماله لدورته الرابعة بامريكا، اليوم الاثنين 1 حزيران / يونيو.
انتهى ** ح ع
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