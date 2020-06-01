"غاردن" الايراني يحرز المركز الثاني في مهرجان الرسوم المتحركة القصيرة بامريكا

بغداد / 31 ايار / مايو / ارنا – اعرب عدد من الشخصيات السياسية واصحاب الراي العراقيين عن ارتياحهم لاجراء الجمهورية الاسلامية الايرانية المتمثل في كسر الحظر الامريكي عبر ارسال شحنات الوقود الى دولة فنزويلا؛ داعين سائر الدول بما فيها العراق بان تحذو حذو ايران لافشال سياسات الحظر الاحادية والجائرة التي تفرضها واشنطن ضد الدول الاخرى.