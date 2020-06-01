مساعد وزير الصحة : يوجد في ايران 150 مختبرا لكشف الاصابة بفيروس كورونا

وفي تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاثنين على هامش اجتماع لجنة احتواء فيروس كورونا بمحافظة كرمانشاه (غرب)، نوّه جان بابائي الى انتاج عدّة الكشف عن الاصابة بمرض كورونا محليا، فضلا عن المعدات التي يتم استيرادها لتلبية احتياجات البلاد، "ولا داعي للقلق بهذا الشأن".

واردف مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، انه مع بداية تفشي كورونا داخل البلاد كان هناك مختبرا واحدا فقط يعمل على تشخيص الاصابات بهذا المرض، لكن يوجد حاليا في انحاء ايران 150 مختبرا لهذا الغرض.

واوضح جان بابائي ان اكبر نسبة من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في ايران، يعود الى الاشخاص الذين ينقلون الفيروس دون ان تظهر عليهم اعراض المرض.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في ايران "كيانوش جهانبور" اعلن اليوم الاثنين، ان عدد الاصابات بفيروس كورونا في ايران بلغ لغاية ظهر اليوم 154 الفا و445 شخصا، وبوفاة 81 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ اجمالي المتوفين داخل البلاد 7878 شخصا.

واوضح جهانبور، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2979 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا داخل ايران، بينما ارتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 121 الفا و4 اشخاص لغاية الان؛ كما نوه باجراء فحوصات الكشف عن الاصابة بالفيروس على 955 الفا و865 شخصا فی انحاء البلاد حتى الان.

انتهى ** ح ع