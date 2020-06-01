مساعد رئيس الجمهورية: التكنولوجيا هي ساحة اقتدار إيران

ولدى لقائه اليوم الإثنين مع ممثل الولي الفقيه في محافظة خراسان الجنوبية (شرقي البلاد)، أضاف ستاري، ان إيران أصبحت اليوم قادرة على تصنيع مختلف الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا الأكثر تعقيدا في الداخل وبالإعتماد على الطاقات المحلية ولاتعاني من أي نقص في هذا المجال.

وتابع، ان توزيع الإمكانيات والخدمات الطبية بشكل سواء في مختلف أنحاء البلاد يشكل مفخرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ويعكس العدالة الإجتماعية فيها .

وكانت زيارة الشركات النشطة في واحة العلوم والتكنولوجيا، وافتتاح صندوق الأبحاث والتكنولوجيا بمحافظة خراسان الجنوبية عبر الفيديو كونفرينس، وحضور إجتماع الإقتصاد القائم على المعرفة وقفزة الإنتاج الإفتراضي، من البرامج الأخرى لزيارة مساعد رئيس الجمهورية الى المحافظة التي استغرقت يوما واحدا.

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