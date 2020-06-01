شمخاني: بوادر أفول الشيطان الأكبر أضحت تلوح في الأفق

طهران/1 حزيران/يونيو/إرنا- أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي للجمهورية الإسلامية الإيرانية علي شمخاني، في تغريدة له اليوم الإثنين، أن بوادر أفول نجم الشيطان الأكبر أضحت اليوم تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف شمخاني في تغريدته: قد ثبت زيف مزاعم أميركا بأنها القوة العظمى، والتهديد باشعال فتيل الحرب، والإغتيال، والحظر بوصول ناقلات النفط الايرانية الى البحر الكاريبي.

واضاف: إن الكذبة الكبرى بشأن الديمقراطية والحرية انكشفت بعد هروب ترامب إلى قبو قصره الأسود خوفا من الشعب الأميركي.

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