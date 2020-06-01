مشهد تستضیف اول معرض لمنجزات مکافحة کورونا

وقال مساعد محافظ خراسان الرضوية لتنسيق الشؤون الاقتصادية علي رسوليان اليوم الاثنين خلال اجتماع اعضاء لجنة تنظيم اول معرض لمنجزات مكافحة فيروس كورونا، ان مدينة مشهد ستستضيف اول معرض لمنجزات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال عشرة الكرامة (خلال الفترة الواقعة بين ذكرى ولادة السيدة فاطمة المعصومة (س) وذكرى ولادة الامام علي بن موسى الرضا (ع)) 23 حزيران-3 تموز.

واضاف رسوليان ، ان هذه المحافظة كانت فريدة من نوعها في جميع الامور الاقتصادية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا سواء التوفير او التوزيع او الاشراف على سلع الوقاية والمكافحة للفيروس.

وقال، انه تم التخطيط لتنظيم المعرض الاول لمنجزات مكافحة فيروس كورونا تحت عنوان "كورونا، فرصة التعاطف، الانتاج والخدمة" من اجل اطلاع المواطنين على منجزات واجراءات محافظة خراسان الرضوية في هذا المجال.

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