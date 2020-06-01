قالیباف: تعزيز العلاقات الودية بين ايران وافغانستان يحظى باهمية فائقة

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه قاليباف اليوم الاثنين من رئيس مجلس النواب الافغاني مير رحمان رحماني للبحث حول العلاقات بين البلدين الجارين والتطورات الاقليمية.

واشار الى طاقات برلماني البلدين وقال، ان تعزيز وترسيخ العلاقات الودية بين إيران وأفغانستان يحظى باهمية فائقة ونأمل في رفع مستوى بين التعاون بين البلدين وان نشهد توسيع العلاقات في مختلف المجالات ولاسيما تطوير العلاقات البرلمانية.

وأكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على تعزيز أمن حدود البلدين وأضاف ان بامكان ايران وافغانستان من خلال التعاون الوثيق بينهما اتخاذ إجراءات مهمة على صعيد مواجهة التهديدات مثل الإرهاب والمخدرات وتدخلات البلدان الاخرى الرامية لزعزعة امن المنطقة .

وقدم قاليباف تعازيه لافغانستان برلمانا وحكومة وشعبا بشان الاعتداء الارهابي الاخير في هذا البلد والذي أسفر عن استشهاد عدد من المواطنين الأفغان.

بدوره هنأ رئيس مجلس النواب الأفغاني، قاليباف على انتخابه رئيساً لمجلس الشورى الإسلامي، واكد استعداد برلمان بلاده لتعزيز وترسيخ العلاقات الودية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية وخاصة البرلمانية.

واشار رحماني الى العلاقات التاريخية بين البلدين وقال: إن مجلس النواب الأفغاني يرحب باستمرار وتوسيع علاقات الصداقة مع مجلس الشورى الإسلامي.

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