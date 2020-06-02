مشروع لانشاء 10 آلاف منظومة للطاقة الشمسية المنزلية في شرق ايران

وقال معتمديان في تصريح له الاثنين خلال اجتماع الاقتصاد المعرفي وقفزة الانتاج في محافظة خراسان الجنوبية والذي عقد بحضور مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري، سيتم قريبا توقيع اتفاق بحضور مساعد رئيس الجمهورية رئيس منظمة التخطيط والميزانية محمد باقر نوبخت لتنفيذ مشروع لانشاء 10 آلاف منظومة للطاقة الشمسية المنزلية في المناطق القروية في المحافظة لتوليد 50 كيلوواط من الكهرباء.

واضاف، ان اكثر من 300 يوم من ايام السنة تكون مشمسة في المحافظة لذا فقد جرى توظيف استثمارات صغيرة من قبل شركات اجنبية لتوليد 21 ميغاواط من الطاقة وهنالك ايضا العديد من الطلبات المماثلة من شركات اجنبية اخرى للاستثمار في هذا المجال.

واوضح بان هنالك في المحافظة في الوقت الحاضر 146 شركة تكنولوجية ووفق الخطة المرسومة سيتم رفع عدد الشركات المعرفية من 35 الى 200 شركة.

واشار الى ان المحافظة تقع في مسار تيارات هوائية توفر ظروفا متميزة للاستفادة من طاقة الرياح وقال، ان الميزة المهمة لهذه الرياح انها مستمرة وسنوية وبناء عليه فقد تم وضع الحجر الاساس لاكبر محطة لتوليد الطاقة من الرياح في منطقة سربيشة وسيتم حتى نهاية العام (العام الايراني ينتهي في 20 اذار/مارس 2021) تدشين مرحلتها الاولى بطاقة 50 ميغاواط.

انتهى ** 2342