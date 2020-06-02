إيران لها حق الدفاع المشروع أمام الهجمات السايبرية

جاءت تصريحات علي رضا ميريوسفي امس الاثنين، ردا على مزاعم المسؤولين الصهاينة، بأن الجمهورية الإسلامية نفذت هجوما إلكترونيا على شبكة ضخ المياه في إحدى مدن كيان الاحتلال.

كما تأتي هذه الادعاءات في وقت أكدت فيه إيران دائما حماية أرواح المدنيين منذ بداية الثورة الإسلامية ولم تقم بأي عملية مطلقا ضد المدنيين في اي مكان.

وأضاف ميريوسفي أن النشاطات السايبرية الإيرانية هي دفاعية وحمائية بشكل كامل، مضيفا أن ايران تدرك جيدا الاثار المدمرة لهذه الهجمات لانها احدى ضحايا الحرب الإلكترونية والهجمات السايبرية التخريبة، مثل استاكسنت.

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