قالیباف : خط الأمام الخمینی الراحل منحنا العدالة والتقدم

وبكلمته في جلسة مجلس الشورى الاسلامي صباح اليوم الثلاثاء ، قال قاليباف : علينا في الدورة 11 للمجلس أن نلتزم بالقرارات والاجراءات المبنية على مبادئ خط الامام الخميني (رض) ، مشيرا الى ان خير من يجسد خط الأمام في نظرنا هو قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد على الخامنئي .

وتقدم رئيس مجلس الشورى الاسلامي بالتعازي في الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني التي تصادف غدا الاربعاء، معتبرا أن الخصوصية التي تميز بها الامام الراحل هي أنه كان شخصية ذات أبعاد متعددة ، فهو عارف مجتهد ، ومجتهد سياسي، وسياسي حكيم، وحكيم عارف بزمانه يمتاز ببعد النظر.

واضاف قاليباف أن ثورة الأمام الخميني اثبتت وستثبت لشعوب العالم أن بالامكان عدم الانحناء أمام قوى الهيمنة الظاهرة والخفية، موضحا أن الأمام أنزل قوى الهيمنة من برجها العاجي الى الأسفل وأظهر ضعفها وعجزها أمام الجميع ، ثم اثبت لجميع الشعوب وخاصة احرار العالم ان بامكانهم نيل الشرف والعزة والاستقلال دون دعم من المستكبرين ودون الرضوخ لغطرستهم.

وتابع قاليباف قائلا : ان الأمام الخميني (رض) وكما وصفه قائد الثورة هو المعلم الأول في العصر الحديث ، العصر الذي بدأته الثورة الاسلامية في ظل استراتيجية التحدي العقلاني ، واثرت من خلالها على النظام العالمي غير العادل ، وتجلت نجاحاتها اليوم بانكسار امريكا في قاعدة عين الاسد، وقضية ناقلات النفط الايرانية الى فنزويلا، الأمر الذي صار قدوة ونموذجا للكثير من شعوب العالم.

واعتبر قاليباف أن خط الأمام حقيقة صقلتها التجارب ، وقال : لقد ثبت لنا في المراحل التاريخية المختلفة أننا كلما ابتعدنا عن خط الأمام وقعنا في المشاكل ، وكلما التزمنا به قادنا ذلك الى النجاح والسيطرة على جميع المعضلات.

وفي الختام أكد رئيس مجلس الشورى أن الالتزام بخط الأمام الخميني (رض) هو الضامن لاستقلالنا وعزتنا ، وسيمنحنا العدالة والتقدم.

انتهى** 2344