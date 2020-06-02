استثمارات اجنبية بقيمة 417 مليون دولار في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة

واوضح هذا تقرير ان معظم المشاريع التي تمت المصادقة بتنفيذها في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة لشركات من المانيا والنمسا والامارات والصين وايطاليا و في خمسة محافظات هي سيستان وبلوجستان وطهران والبرز واصفهان وكردستان .

وقال التقرير ان 6 من هذه المشاريع كانت لشركات استثمارية اجنبية بنسبة 100بالمائة 9 منها مشاريع مشتركة مع شركات ايرانية و 3 مشاريع كانت على شكل شراكات مدنية وبيع متبادل و(BOT).

واكد التقرير على استحواذ قطاع الصناعة على حجم كبير من اتالاجنبية خلال هذه الفترة حيث بلغ 14 مشروعا بقيمة 416.2 دولار وفي التعدين مشروعين بمبلغ 680 الف دولار وفي التجارة مشروعين بمبلغ 500 الف دولار.

ولفت التقرير الى ان الاستثمارات كانت في مجالات المنتجات الكيمياوية والاسمنت وتكرير النفط و الوقود النووي.

انتهى**م م**