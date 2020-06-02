٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٠:٤٧ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83808291
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استثمارات اجنبية بقيمة 417 مليون دولار في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة

استثمارات اجنبية بقيمة 417 مليون دولار في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة

طهران/2 حزيران/ يونيو/ ارنا –اشار تقرير بشأن الاستثمارات الاجنبية في ايران انه تمت المصادقة على 18 مشروعا استثماريا اجنبيا بقيمة 417 مليون و 400 الف دولار في قطاع الصناعة والتعدين والتجارة خلال الشهر الاول من العام الحالي الايراني ( بدأ في 21 مارس 2020).

واوضح هذا تقرير ان معظم المشاريع التي تمت المصادقة بتنفيذها في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة لشركات من المانيا والنمسا والامارات والصين وايطاليا و في خمسة محافظات هي سيستان وبلوجستان وطهران والبرز واصفهان وكردستان .

وقال التقرير ان 6 من هذه المشاريع كانت لشركات استثمارية اجنبية بنسبة 100بالمائة 9 منها مشاريع مشتركة مع شركات ايرانية و 3 مشاريع كانت على شكل شراكات مدنية وبيع متبادل و(BOT).

واكد التقرير على استحواذ قطاع الصناعة على حجم كبير من اتالاجنبية خلال هذه الفترة حيث بلغ 14 مشروعا بقيمة 416.2 دولار وفي التعدين مشروعين بمبلغ 680 الف دولار وفي التجارة مشروعين بمبلغ 500 الف دولار.

ولفت التقرير الى ان الاستثمارات كانت في مجالات المنتجات الكيمياوية والاسمنت وتكرير النفط و الوقود النووي.

انتهى**م م**

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