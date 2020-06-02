رئيس السلطة القضائية: يجب محاكمة الولايات المتحدة في المحاكم الدولية

و خلال مراسم اقيمت قرب مرقد الامام الخميني (رض) جنوب طهران لمساعدة الطبقات الفقيرة، اشار حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي اليوم الثلاثاء ، إلى الاحتجاجات الأخيرة في الولايات المتحدة، وقال: انظروا كيف تتعامل امريكا والدول الغربية مع المستضعفين، مضيفا ان الاساليب القمعية للشرطة الامريكية تجاه احتجاجات المواطنين السود، كشفت القناع عن وجه امريكا.

واضاف رئيسي : انظروا كيف تتعامل امريكا مع الناس الذين يعانون من انتشار فيروس كورونا، حقوق الانسان الأساسية تنهار في امريكا امام صمت مدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، داعيا الى محاكمة امريكا امام المحاكم الدولية بتهمة انتهاك حقوق الإنسان، موضحا إن مايجري في امريكا ليس مجرد العداء للون معين، بل قضية عنصرية منظمة في أمريكا.

وذكر أن المجتمع الإسلامي مجتمع قائم على العدل، وقال: أن الإمام الخميني (ع) أوضح أهداف الثورة المهمة.

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