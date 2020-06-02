٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83808507
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الايراني " مصيب اكبري "ينضم للدوري الالماني في المصارعة الرومانية

الايراني " مصيب اكبري "ينضم للدوري الالماني في المصارعة الرومانية

طهران/2 حزيران/ يونيو/ ارنا – وقع الايراني " مصيب اكبري " لاعب المصارعة الرومانية للوزن 55 كغم عقدا مع فريق في الدوري الالماني الممتاز للمصارعة الحرة ( بوندسليغا) بموجبة سيتنافس للفريق خلال الدوري القادم .

قال المصارع الايراني " مصيب اكبري " اليوم الثلاثاء لارنا بسبب ظروف تفشي كورونا لايوجد موعدا نهائيا لبدأ منافسات الدوري الالماني للمصارعة ولكن بحسب العقد من المحتمل ان يكون في شهر كانون الاول 2020 او كانون الثاني 2021 مبينا ان الظروف غيرمؤاتيه لبدأ المنافسات وان الاتحاد العالمي للمصارة لم يتخذ قراره بهذا الشأن.

ولم يفصح المصارع الايراني " مصيب اكبري " الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة تختي الدولية 2019 عن مبلغ العقد مبينا ان احدى الفرق في الدوري الالماني قدمت خلال العام الماضي عرضا له للانضمام اليها ولكنه فضل اللعب في الدوري الايراني .

انتهى**م م**

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