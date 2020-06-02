في الذكرى السنوية الواحدة والثلاثين لرحيل الإمام الخميني وبرعایة كريمته السيدة د. زهراء مصطفوي من خلال رسالتها للمشاركات، تدعوكم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان للمشاركة في الندوة الإفتراضية تحت عنوان "الأسرة في فكر الإمام الخميني‏ (قده)"

تشارك فيها السيدات:

١. الأستاذة إيمان شمس الدين - الباحثة والكاتبة في علم الإجتماع - الكويت

نظرة الإمام الخميني (قده) إلى دور المرأة كإنسانة فاعلة في المجتمع والحياة السياسية

٢. د. بتول مشكين فام - مدیرة مركز دراسات المرأة في جامعة الزهراء - إيران

ماذا يقول الإمام الخميني (قده) عن المرأة وحقوقها

٣. الأستاذة أميرة برغل - الباحثة ومديرة مركز سكن للإرشاد والأسرة - لبنان

لمحات من الحياة الأسرية للإمام الخميني (قده) كتجربة عملية يُهتدى بلمساتها الدينية ونفحاتها الإيمانية الإسلامية

٤. الأستاذة نورة ابولحية - ناشطة في العمل النسوي الإسلامي - الجزائر

موقف الإمام الخميني (قده) من المرأة ومكانتها وأدوراها في المجتمع



يفتتح الندوة المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان د. عباس خامه يار

تدیر الندوة الأستاذة الجامعیة والإعلامیة د. ندی بدران

المكان: zoom meeting 275 085 8949

الزمان: الجمعة ٥ حزيران ٢٠٢٠، الساعة الثالثة عصراً

للمتابعة يجب تحميل برنامج zoom cloud meeting عبر الهاتف أو الكومبيوتر والدخول عبر رمز الإجتماع 275 085 8949 أو عبر الرابط التالي https://us04web.zoom.us/j/2750858949?pwd=VmE0dXBMUXlnZTBVVFNFT0lwUXZNQT09

لمتابعة البث المباشر عبر الهواتف الجوالة http://www.u-news.net/ar/20/10/2677/Live-%7C-Unews-Agency.htm

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