٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١٢:٤٤ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83808598
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رئيس برلمان فيتنام يهنئ قاليباف بانتخابه رئيساً لمجلس الشوري الاسلامي

رئيس برلمان فيتنام يهنئ قاليباف بانتخابه رئيساً لمجلس الشوري الاسلامي

طهران/2 حزيران/ يونيو/ ارنا – هنأ رئيس المجلس الوطني الفيتنامي في برقية الى قاليباف انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي مطالبا فيها تنمية التعاون البرلماني بين البلدين لتعزيز الامن والسلام العالمي .

وبعث رئيس المجلس الوطني الفيتنامي " نغوين تي كيم نيان "  برقية الى قاليباف جاء فيها: ببالغ السعادة تلقينا خبر الثقة الكبيرة التي منحها إياكم ممثلو الشعب الإيراني كرئيس لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال كيم نيان : من دواعي سروري ان تشهد العلاقات بين ايران وفيتام خلال سنوات مديدة التنمية والتطور بما يحقق مصالح الشعبين والبلدين، متمنيا استمراريتها والتعاون بين برلماني البلدين لتعزيز السلام والاستقرار الاقليمي والعالمي وكذلك تنمية العلاقات البرلمانية لتعزيز التعاون بين الشعبين .

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي يوم الخميس الماضي ( 28 ايلول/ مايو 2020) تم انتخاب "محمد باقر قاليباف " بمجموع 230 صوتا وبذلك اصبح رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي بدورته الـ11  لعام واحد.

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