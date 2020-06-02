رئيس برلمان فيتنام يهنئ قاليباف بانتخابه رئيساً لمجلس الشوري الاسلامي

نيويورك/ 2 حزيران/ يونيو/ ارنا- رفض المتحدث باسم ممثلية إيران في الأمم المتحدة، مزاعم الكيان الصهيوني بشن هجمات سايبرية ضده من قبل إيران، وقال: لطالما كانت إيران هدفا لقوى الشر في هذا المجال، وستواصل الدفاع المشروع عن نفسها ضد مثل هذه الهجمات .