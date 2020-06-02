عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 7942 شخصا

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 3117 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 157 الفا و 562 حالة لغاية الان بينهم 2565 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 123 الفا و77 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 64 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7942 شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 975 الفا و936 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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