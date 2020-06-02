٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٠٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83808819
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عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 7942 شخصا

عدد الوفيات بكورونا في إيران بلغ 7942 شخصا

طهران/ 2 حزيران/ يونيو/ ارنا - اعلن المتحدث باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني كيانوش جهانبور بان اجمالي عدد الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الثلاثاء 157 الفا و562 شخصا، فيما توفي 64 شخصا اخر خلال الـ24 ساعة الماضية ليبلغ عدد الوفيات اثر الإصابة بالفيروس في ايران 7942 شخصا.

واضاف جهانبور في تصريحه الصحفي اليوم الثلاثاء، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل  3117 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 157 الفا و 562 حالة لغاية الان بينهم  2565 في وضع صحي حرج.

واضاف، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 123 الفا  و77 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 64 شخصا اخر خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 7942  شخصا.

و قال المتحدث باسم وزارة الصحة: ان 975 الفا  و936 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بـ"کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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