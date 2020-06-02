٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٥:٣٨ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83808945
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استكتاب المشاركة في مهرجان افلام المقاومة الدولي لدورته الجديدة

استكتاب المشاركة في مهرجان افلام المقاومة الدولي لدورته الجديدة

طهران/2 حزيران/ يونيو/ ارنا – اعلنت الامانة العامة لمهرجان افلام المقاومة الدولي عن شروط المشاركة في هذا المهرجان السينمائي بدورته السادسة عشرة .

وجاء في بيان الامانة العامة، ان مهرجان افلام المقاومة بدورته السادسة عشرة سيقام في قسمي المنافسة والمشاركات المنتخبة؛ مبينا ان قسم المنافسة الرئيسي سيضم المنافسة الدولية  وقسما خاصا بعناوين "سيد شهداء المقاومة" و"المقاومة برواية القلم"، "سينما الدفاع المقدس والمقاومة والصحوة الاسلامية" .

واعلن البيان اخر موعد لاستلام الاثار المشاركة في  21 اب/ اغسطس 2020.

علما، ان الدورة السابقة لمهرجان افلام المقاومة، اقيمت بمشاركة سينمائيين من 67 دولة و691 فيلما وثائقيا و215 اثرا سينمائيا من دول مختلفة.

انتهى**م م/ ح ع **

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