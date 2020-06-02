استكتاب المشاركة في مهرجان افلام المقاومة الدولي لدورته الجديدة

وجاء في بيان الامانة العامة، ان مهرجان افلام المقاومة بدورته السادسة عشرة سيقام في قسمي المنافسة والمشاركات المنتخبة؛ مبينا ان قسم المنافسة الرئيسي سيضم المنافسة الدولية وقسما خاصا بعناوين "سيد شهداء المقاومة" و"المقاومة برواية القلم"، "سينما الدفاع المقدس والمقاومة والصحوة الاسلامية" .

واعلن البيان اخر موعد لاستلام الاثار المشاركة في 21 اب/ اغسطس 2020.

علما، ان الدورة السابقة لمهرجان افلام المقاومة، اقيمت بمشاركة سينمائيين من 67 دولة و691 فيلما وثائقيا و215 اثرا سينمائيا من دول مختلفة.

انتهى**م م/ ح ع **