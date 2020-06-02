الرئيس روحاني : على الاتحاد الاوروبي ان يقوم بدوره حيال اجراءات امريكا اللاقانونية

تصريحات الرئيس روحاني هذه، جاءت اليوم الثلاثاء خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفنلندي "ساولي نينيستو"؛ منوها فيها الى ان الاتفاق النووي تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الامن الدولي وفق القرار 2231.

واضاف : ان اجراء واشنطن المتمثل في الانسحاب من الاتفاق النووي يتعارض مع قرار مجلس الامن والقوانين الدولية والاعراف السياسية وكافة التعهدات الاخلاقية.

رئيس الجمهورية، اشار في هذا الاتصال الى "الانجازات الجيدة الناجمة عن تنفيذ الاتفاق النووي في دعم التعددية الدولية"؛ مصرحا : للاسف ان العراقيل التي وضعتها امريكا وانسحابها الاحادي وغير القانوني من الاتفاق النووي اعاقت مسار هذا الاتفاق.

كما نوّه بالتعاون الجيد بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومراقبة النشاطات النووية الايرانية بواسطة مفتشي الوكالة، قائلا : فور تنفيذ اوروبا تعهداتها المدرجة من 11 بندا ضمن الاتفاق النووي، نحن سنلتزم بكافة تعهداتنا ايضا.

واعرب رئيس الجمهورية عن اسفه من، ان "الامريكيين لن يبدوا حسن نية في اي مرحلة بما فيها ظروف تفشي كورونا الراهنة، حيث واصلوا خلافا للمعايير الانسانية وحقوق الانسان سياسات الحظر اللاقانوني وتشديد الضغوط الاقتصادية على الشعب الايراني".

واردف القول : ينبغي للامريكيين ان بلغوا هذه القناعة بان انتهاج هكذا مسار لن يحقق لهم اي نفع، وان الغاء الاتفاق النووي سيعود بالضرر على الجميع.

يتبع ...** ح ع