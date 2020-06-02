٠٢‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٤:٥٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83809106
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تعليقا على صمت الغربيين حيال التطورات في امريكا؛

الخارجية الايرانية : لقد نسي الغربيون حمى حقوق الإنسان لديهم

الخارجية الايرانية : لقد نسي الغربيون حمى حقوق الإنسان لديهم

طهران / 2 حزيران / يونيو / ارنا – انتقدت وزارة الخارجية الايرانية صمت الدول الغربية على القمع الشديد ضد اصحاب البشرة السوداء في امريكا؛ مؤكدة في تغريدة عبر تويتر اليوم: ان الدول الغربية وبالرغم من مرور عدة ايام على القمع العنيف للاحتجاجات في امريكا، لكنها اتخذت جانب الصمت وتناست حمى حقوق الانسان (التي كانت تدعي بها).

واضاف الخارجية مخاطبة الغربيين : تصوّرا لو وقعت هذه الاحداث في دول ليست غربية، كيف كان رد فعلكم انذك؟!

وفي تغريدة اخرى على خلفية التطورات الاخيرة بامريكا، دعت وزارة الخارجية الايرانية الحكومة الامريكية ان تصغي الى صوت شعبها وان تعيد النظر في سياساتها الفاشلة.

واشارت الخارجية في تغريدتها السابقة، الى ان الكيان الأميركي الذي لم يف بما وعده حول الكف عن إهدار الأموال في خوض المغامرات العابرة لحدود هذا البلد، بل أصبح اليوم غارقا في أزمة كوفيد-19 التي افتعلها بنفسه، يلجأ اليوم الى "الكلاب الشرسة والأسلحة المشؤومة".

وأضافت : يتعيّن على الولايات المتحدة الإصغاء الى صوت شعبها واعادة النظر في سياساتها الفاشلة.

انتهى ** ح ع

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