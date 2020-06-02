الخارجية الايرانية : لقد نسي الغربيون حمى حقوق الإنسان لديهم

واضاف الخارجية مخاطبة الغربيين : تصوّرا لو وقعت هذه الاحداث في دول ليست غربية، كيف كان رد فعلكم انذك؟!

وفي تغريدة اخرى على خلفية التطورات الاخيرة بامريكا، دعت وزارة الخارجية الايرانية الحكومة الامريكية ان تصغي الى صوت شعبها وان تعيد النظر في سياساتها الفاشلة.

واشارت الخارجية في تغريدتها السابقة، الى ان الكيان الأميركي الذي لم يف بما وعده حول الكف عن إهدار الأموال في خوض المغامرات العابرة لحدود هذا البلد، بل أصبح اليوم غارقا في أزمة كوفيد-19 التي افتعلها بنفسه، يلجأ اليوم الى "الكلاب الشرسة والأسلحة المشؤومة".

وأضافت : يتعيّن على الولايات المتحدة الإصغاء الى صوت شعبها واعادة النظر في سياساتها الفاشلة.

انتهى ** ح ع