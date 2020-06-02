الكيان الامريكي يسعى لتكميم افواه الصحفيين

وفي تغريدة جديدة اليوم الثلاثاء ردا على عمليات قمع المحتجين في امريكا ضد جريمة قتل المواطن الامريكي من اصحاب البشرة السوداء جورج فلويد، كتبت الخارجية الايرانية : ان التقارير تشير الى ان شرطة الولايات المتحدة هاجمت الصحفيين لاكثر من 100 مرة؛ ان الكيان الامريكي يسعى وراء تكميم افواه الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات على قتل جورج فلويد، وارعابهم.

واضافت الخارجية الايرانية في تغريدتها هذه : ان رئيس جمهورية امريكا "دونالد ترمب" المختبئ في مخبأه، يحاول ابقاء المراسلين بعيدا الى جانب مساعيه للاستحواذ على المحتجين؛ لكن عليكم ان لا تخطأوا، فالعالم يراقبكم!

وفي تغريدة سابقة اليوم، انتقدت وزارة الخارجية الايرانية صمت الدول الغربية على القمع الشديد ضد اصحاب البشرة السوداء في امريكا؛ مؤكدة : ان الدول الغربية وبالرغم من مرور عدة ايام على القمع العنيف للاحتجاجات في امريكا، لكنها اتخذت جانب الصمت وتناست حمى حقوق الانسان (التي كانت تدعي بها).

واضافت الخارجية مخاطبة الغربيين : تصوّرا لو وقعت هذه الاحداث في دول ليست غربية، كيف كان رد فعلكم انذك؟!

انتهى **ح ع