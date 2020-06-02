مفكرة افغانية : الامام الخميني (ره) كانت لديه رؤية مبدئية واخلاقية تجاه المرأة

جاء ذلك خلال ندوة حوارية عقدت عبر شبكة الويب اليوم الثلاثاء بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لرحيل مؤسس الجمهورية الاسلامية الايرانية الامام الخميني (ره)، وشارك فيها جمع غفير من المفكرين والشخصيات الدينية والثقافية الافغانية الى جانب الممثليات الثقافية للجمهورية الاسالمية الايرانية في هذا البلد.

واضافت السيدة روستابورفي هذه الندوة : ان الامام الراحل كان يؤمن بدور المراة الرئيسي في سعادة المجتمع.

وتابعت، ان الامام الراحل كان يعوّل على الدور النسوي الاخلاقي والمبدئي للرقي بمستوى المجتمعات الانسانية التي ينبغي عليها ان تضع نصب اهدافها الغائية سعادة الانسان وسيره على نهج الكمال والتالق.

علما، ان الندوة الحوارية التي نظمت عشية الذكرى السنوية لرحيل الامام الخميني (ره)، عبر الفضاء الافتراضي وبالتعاون من الممثليات الثقافية الايرانية في هرات وكابول ومزار شريف، شاركت فيها شخصيات ثقافية ودينية افغانية من فئتي الرجال والنساء، وتضمنت محاور عديدة، كالتالي :

- الامام والوحدة الاسلامية

- الامام واهتمامه بالشباب

- الامام والزهد

- الامام والاسرة

- الامام ودور التربية الاسلامية في المجتمع

- الامام ودور المراة في المجتمع.

انتهى ** ح ع