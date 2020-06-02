ظريف: إذا قررت أوروبا التزام الصمت تجاه القمع الأميركي فعليها أن تطبق شفتيها دوما

وأضاف ظريف في تغريدته: تزامنا مع التهديد بالقمع المسلح، قد أصبحت المدن الأمريكية مسرحا للفظائع ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام.

وصرح: ان أوروبا التي سرعان ما تبادر الى إصدار الأحكام على المجتمعات غير الغربية، أخذت هذه المرة تواصل صمتها المطبق الذي أصم أسماع العالم.

وأكد: إذا قررت أوروبا التزام الصمت تجاه القمع الأميركي فعليها أن تطبق شفتيها دوما.

انتهى**أ م د