ظريف: إذا قررت أوروبا التزام الصمت تجاه القمع الأميركي فعليها أن تطبق شفتيها دوما

وأضاف ظريف في تغريدته: تزامنا مع التهديد بالقمع المسلح، قد أصبحت المدن الأمريكية مسرحا للفظائع ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام.
وصرح: ان أوروبا التي سرعان ما تبادر الى إصدار الأحكام على المجتمعات غير الغربية، أخذت هذه المرة تواصل صمتها المطبق الذي أصم أسماع العالم.
وأكد: إذا قررت أوروبا التزام الصمت تجاه القمع الأميركي فعليها أن تطبق شفتيها دوما.
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طهران/2 حزيران/يونيو/إرنا- كتب وزير الخارجية محمد جواد ظريف في تغريدة له اليوم الثلاثاء، إذا قررت أوروبا التزام الصمت تجاه القمع ضد الشعب ووسائل الإعلام في الولايات المتحدة فعليها أن تطبق شفتيها الى الأبد.
وأضاف ظريف في تغريدته: تزامنا مع التهديد بالقمع المسلح، قد أصبحت المدن الأمريكية مسرحا للفظائع ضد المتظاهرين ووسائل الإعلام.
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