دور إيران أصبح مصيريا في المنطقة

وأضاف الجيش الإيراني في بيانه، ان يومي 14 و15 من شهر خرداد (4 و5 حزيران/يونيو) كانا مثقلين بأحداث غيرت مسار التاريخ المعاصر لإيران والمنطقة وحتى العالم.
وتابع، ان هذه الأيام ممزوجة باسم رجل عظيم أثر في تغيير الكثير من المعادلات الإقليمية والعالمية. وكانت انتفاضة 5 حزيران من عام 1963 انطلاقة لحركة الشعب الإيراني نحو الثورة الإسلامية المجيدة التي أدت الى سقوط الحكم البهلوي في إيران.
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طهران/2 حزيران/يونيو/إرنا- أصدر جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بيانا اليوم الثلاثاء على أعتاب حلول الذكرى الـ31 لرحيل الإمام الخميني (رض)، أكد فيه أن إيران بالإضافة الى تحقيق قوة الردع الشاملة، أصبحت تتمتع بدور دور حاسم، واقتدار وعزة لا مثيل لها في منطقة غرب آسيا.
وأضاف الجيش الإيراني في بيانه، ان يومي 14 و15 من شهر خرداد (4 و5 حزيران/يونيو) كانا مثقلين بأحداث غيرت مسار التاريخ المعاصر لإيران والمنطقة وحتى العالم.
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