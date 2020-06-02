دور إيران أصبح مصيريا في المنطقة

وأضاف الجيش الإيراني في بيانه، ان يومي 14 و15 من شهر خرداد (4 و5 حزيران/يونيو) كانا مثقلين بأحداث غيرت مسار التاريخ المعاصر لإيران والمنطقة وحتى العالم.

وتابع، ان هذه الأيام ممزوجة باسم رجل عظيم أثر في تغيير الكثير من المعادلات الإقليمية والعالمية. وكانت انتفاضة 5 حزيران من عام 1963 انطلاقة لحركة الشعب الإيراني نحو الثورة الإسلامية المجيدة التي أدت الى سقوط الحكم البهلوي في إيران.

يتبع..أ م د