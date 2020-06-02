جهانغيري: الإمام الخميني (رض) منح الشعب الثقة في جميع المواقف والأحوال

وأضاف جهانغيري: شهر خرداد مثقل بالذكريات، والملاحم والأحداث، فكل يوم منه يفتح فصلا جديدا في تاريخنا؛ غدا يصادف الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني (رض) وبعد غد يصادف ذكرى انتفاضة 15 خرداد.. فكلا اليومين متعلقين بالإمام الخميني الراحل (رض) وممتزجين بولاء الشعب الإيراني وحبه له.

وتابع جهانغيري: في ذلك اليوم الدموي (15 خرداد)، أدرك الشعب جيدا طبيعة النظام البائد ومدى استبداده وعمالته، وفي يوم (14 خرداد) المجيد ودع إمامه بالحب والدموع.

وأكد، ان الإمام الخميني الراحل (رض) الذي وضع حجر أساس الحرية والإستقلال والإزدهار في إيران على أساس الدين، كان واثقا بالشعب دوما وأشركه ومنحه الدور الحقيقي في جميع المواقف والأحوال.

انتهى**أ م د