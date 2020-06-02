رئيس مجلس الدوما الروسي يتطلع الى تنشيط التعاون مع إيران في مجال التقنين

وأكد فياتشيسلاف فولودين ان اعضاء الدوما في المجلس الفيدرالي للبرلمان الروسي حريصون على استمرار التعاون الفعال مع المشرعين الايرانيين في سياق الإرتقاء بالتعاون الشامل بين البلدين وتوطيد الأمن الاقليمي ومواجهة التهديدات والتحديات المعاصرة.

وباشر مجلس الشورى الإسلامي أعماله في دورته الحادية العاشرة اعتبارا من الأربعاء الماضي (27 مايو)، واختار النواب بعد ذلك بيوم واحد، محمد باقر قاليباف رئيسا للمجلس، فيما تم تعيين سيد أمير حسين قاضي زاده هاشمي وعلي نيكزاد نائبين للرئيس لمدة عام.

انتهى**أ م د