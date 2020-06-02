رئيس مجلس علماء الشيعة في باكستان: منهج الامام الخميني انموذج لجميع المذاهب

وفي كلمته الثلاثاء خلال متلقى احياء الذكرى الـ 31 لرحيل الامام الخميني (رض) قال رئيس مجلس علماء الشيعة في باكستان والباحث الديني البارز اشفاق وحيدي، ان مفجر الثورة الاسلامية الامام الخميني الراحل (رض) جعل كل حياته وقفا لتعزيز الوحدة في صفوف الامة الاسلامية وان نبراس الوعي الذي اوقده في العالم الاسلامي سيبقى خالدا الى الابد وفي جميع الاجيال.

واضاف، ان منهج الامام الخميني (رض) ليس مختصا بمدرسة ومذهب محدد بل هو زعيم حكيم ومعروف في جميع المذاهب والمدارس الفكرية في العالم.

واكد باننا اليوم بحاجة ماسة الى اتباع ومعرفة افكاره ومنهجه في العالم كله واضاف، انه على اولئك القادة في العالم الذين يريدون تحقيق النجاح في مختلف المجالات ومنها خدمة الشعب والقضاء على البطالة وكذلك الارهاب ان يتبعوا طريق الامام ومبادئه وافكاره السامية.

انتهى ** 2342