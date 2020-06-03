الحلبوسي يؤكد على تنمية العلاقات البرلمانية بين العراق و ايران

وافادت العلاقات العامة لمجلس الشورى الاسلامي ان محمد الحلبوسي ابرق الى محمد باقر قاليباف مهنئا اياه انتخابه رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي وتمنى له الموفقية في مهمته الجديدة لتحقيق مصالح الشعب الايراني مؤكدا على ضرورة تنمية العلاقات بين البلدين في جميع المجالات .

وجاء في برقية الحلبوسي الى قاليباف: ببالغ السعادة تلقينا خبر الثقة الكبيرة التي منحها إياكم ممثلو الشعب الإيراني كرئيس لمجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

واكد فيها على ضرورة تنمية العلاقات بين العراق وايران في جميع المجالات بما ينفع مصالح الشعبين .

وخلال الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي يوم الخميس الماضي ( 28 ايلول/ مايو 2020) تم انتخاب "محمد باقر قاليباف " بمجموع 230 صوتا وبذلك اصبح رئيسا لمجلس الشورى الاسلامي بدورته الـ11 لعام واحد.

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