٠٣‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٠٩ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83809795
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وزير الطاقة الإيراني يصل إلى بغداد لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

وزير الطاقة الإيراني يصل إلى بغداد لتعزيز التعاون في مجال الكهرباء

طهران / 3 حزيران / يونيو / ارنا – وصل وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد بهدف لقاء نظيره والمسؤولين في هذا البلد.

وبعد اجتماعه مع وزير الكهرباء العراقي الجديد، سيلتقي رضا أردكانيان بكبار المسؤولين العراقيين بهدف تعزيز التعاون في مجال الكهرباء بين البلدين.

وخلال زيارته إلى العراق التي تستغرق يوما واحدا ، سيعقد وزير الطاقة أيضا اجتماعات منفصلة مع رئيس جمهورية العراق " برهم صالح " ورئيس الوزراء " مصطفى الكاظمي".

تعزيز التعاون بين طهران وبغداد في مجال الكهرباء ، ومزامنة شبكة الكهرباء الإيرانية العراقية ، والتعاون في مجال التعليم وتطوير شبكة الكهرباء في البلدين ، من ابرز محاور وموضوعات محادثات وزير الطاقة الايراني مع كبار المسؤولين ووزير الكهرباء العراقي.

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