الهزة الارضية في مهران تم استشعارها في بغداد وديالى

وذكر تقرير لوزارة النقل العراقية، ان مراصدها الزلزالية في الهئية العامة للأنواء الجوية سجلت حدوث هزة ارضية صباح اليوم الاربعاء الموافق 3/6/2020 في تمام الساعة (11:16:52) بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (5 ) درجة على مقياس رختر.

وبين التقرير : أن الهزة الارضية حدثت في شمال منطقة مهران التابعة لمحافظة ايلام والتي تبعد مسافة (47) كم جنوب شرق مدينة مندلي في محافظة ديالى العراقية، مشيرا ، وقد تم الشعور بها من قبل المواطنيبن في محافظتي ديالى وبغداد.

وتابع تقرير الوزارة العراقية : سنوافيكم بالمعلومات حال حصول أي مستجدات أخرى،داعيا، المواطنين العراقيين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من وزارة النقل العراقية الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

انتهى ع ص