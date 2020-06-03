امريكا مطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بالعالم الايراني المحرر

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع مساعد رئيس السلطة القضائية بالعالم الايراني المحرر فور وصوله الى ارض الوطن اليوم الاربعاء.

واشار باقري، الى ان وحشية الكيان الامريكي الشيطاني تجاوزت حدود الشعوب في العراق وافغانستان وفلسطين، لتطال اليوم الشعب الامريكي نفسه بعد صدور قرار ترامب الى كلابه الشرسة بمهاجمة المحتجين.

واضاف : ان التطورات الاخيرة (في امريكا) اظهرت بان الشعب الامريكي يتوق الى التحرر من سطوة القادة المستبدين لدى الكيان الامريكي اكثر من سائر الشعوب.

و وصل صباح اليوم الاربعاء العالم والاستاذ الجامعي الايراني " سيروس عسكري" الى ارض الوطن بعد جهود دبلوماسية ايرانية مكثفة بذلت لاطلاق سراحه .

وكان عسكري البالغ من العمر 59 عاما، قد برئ في نوفمبر 2019 من تهمة "سرقة أسرار تجارية تتعلق بأنشطته الأكاديمية في جامعة ولاية أوهايو" وتقرر على اثره ان يعود الى البلاد انذك، لكن دائرة الهجرة الأمريكية احتجزته بحجة بطلان تاشيرة دخوله.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية محمد جواد ظريف اعلن یوم امس الثلاثاء، أن "الطائرة التي تقل الدكتور سيروس عسكري قد أقلعت من امريكا متوجهة الى ايران".

وكتب ظريف على صفحته في اينستغرام : مرحبا أيها الأصدقاءّ! أخبار سارة، الدكتور سيروس عسكري في طريقه الى ايران.

انتهى ** ح ع