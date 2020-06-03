وزير الطاقة الايراني يلتقي الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد

وتطرق الجانبان في هذا اللقاء الذي حضره سفير الجمهورية الاسلامية لدى العراق "ايرج مسجدي"، الى القضايا الثنائية ولاسيما التعاون الايراني العراقي في مجالي الطاقة والكهرباء.

يذكر ان وزير الطاقة الإيراني رضا اردكانيان، وصل صباح اليوم الأربعاء، الى العاصمة العراقية بغداد بهدف اجراء مباحثات مع نظيره العراقي وكبار المسؤولين في هذا البلد.

ويبحث اردكانيان في زيارته الحالية للعراق والتي تستغرق يوما واحدا، تعزيز التعاون بين طهران وبغداد في مجال الكهرباء، والتعليم وتطوير شبكة الكهرباء لدى البلدين.

انتهى ** ح ع