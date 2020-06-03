اردكانيان يبحث والكاظمي في سبل تنمية التعاون بين ايران والعراق

وحضر اللقاء السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي"، حيث تناول الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك تطوير التعاون الثنائي في مجال الطاقة والكهرباء بين البلدين.

و وصل وزير الطاقة الايراني على راس وفد اليوم الاربعاء الى العاصمة العراقية بغداد، واجرى مباحثات مع نظيره العراقي ماجد حنتوش حول سبل تطوير تعاون البلدين في مجالات الكهرباء.

وقبل مباحثاته مع رئيس الوزراء العراقي، التقى اردكانيان برئيس الجمهورية برهم صالح وايضا وزير المالية في حكومة الكاظمى "على عبد الامير علاوي"، ويرتقب ان يجري مباحثات مع محافظ البنك المركزي العراقي ايضا.

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