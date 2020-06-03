الرئيس روحاني يوعز بتعبئة جميع الامكانيات لمواجهة حرائق الغابات والمراعي

وخلال اتصال هاتفي مع وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي اليوم الاربعاء اطلع الرئيس روحاني على احدث الاخبار المتعلقة باوضاع الحرائق في المناطق الغابية في خائيز جنوب غرب البلاد واشار الى الاوضاع المناخية في البلاد خلال موسم الصيف واحتمال وقوع مثل هذه الحوادث واوعز الى وزير الداخلية بان يعمل المحافظون في المحافظات ذات الغابات والمراعي المماثلة لاعداد وتقديم تقييمات دقيقة للحيلولة دون تكرار حرائق الغابات والمراعي فيها.

كما اوعز رئيس الجمهورية لوزير الداخلية بالعمل عبر تعاون وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة لتعبئة جميع الطاقات المتاحة للحيلولة دون حدوث الحرائق في مناطق الغابات والمراعي وكذلك مواجهة الحرائق المحتملة.

وفي جانب اخر من حديثه اوعز الرئيس روحاني لوزير الداخلية، في ضوء اجراءات الحكومة في مجال تحقيق شعار قفزة الانتاج، ليقوم المحافظون في انحاء البلاد باعداد قائمة حول المشاريع غير المكتملة، المناطقية والوطنية، الجاهزة للتنفيذ او التدشين، وتقديم تقارير حولها للحكومة.

كما اوعز الرئيس روحاني الى وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي ليقوم بابلاغ المحافظين للاشراف بصورة دقيقة ومؤثرة على البروتوكولات الصحية في ضوء العطلة الجارية وازدياد سفر المواطنين بين المحافظات.

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