وزير الطاقة الايراني يعلن عن توقيع اتفاق لتصدير الكهرباء الى العراق لفترة عامين

وقال اردكانيان، في تصريح صحفي الاربعاء، إن جميع اتفاقيات صادرات الكهرباء الى العراق كانت لفترة عام واحد سابقا الا انه تم خلال هذه الزيارة التوقيع على اتفاق بهذا الصدد لفترة عامين، 2020 و 2021.

واضاف، انه في ضوء متابعات ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق تم خلال الزيارة تم استيفاء نصف المستحقات الايرانية لتصدير الكهرباء الى العراق، اي نحو 400 مليون دولار.

وصرح بإنه التقى خلال الزيارة، الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير المالية علي عبد الامير علاوي بالاضافة الى نظيره العراقي ماجد مهدي حنتوش ومسؤولين عراقيين آخرين، واصفاً محادثاته مع المسؤولين العراقيين بأنها تمخضت عن نتائج جيدة.

واوضح بانه تم خلال الاجتماعات مع المسؤولين العراقيين البحث حول الاتفاقيات السابقة ومنها برنامج اعادة تاهيل صناعة الكهرباء العراقية من قبل القطاع الخاص الايراني ومستحقات ايران ازاء صادراتها من الكهرباء الى العراق واضاف، انه تقرر ان تقوم فرق فنية وتخصصية من القطاع الخاص الايراني بزيارة العراق الاسبوع القادم لتوقيع اتفاقين مهمين في مجال خفض اهدار الطاقة في شبكة توزيع الكهرباء العراقية وكذلك تصليح واعادة تاهيل معدات واجهزة الكهرباء العراقية.

واعرب عن ارتياحه لنتائج الزيارة واشار الى انه تحادث ايضا بالنيابة عن سائر الوزارات حول ايجاد المزيد من التسهيلات للتبادل التجاري في المجالات الاخرى بين البلدين.

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