تدشين وحدة البخار الاولى في محطة كهرباء عسلوية جنوب ايران اليوم

وقال محسن طرزطلب، في تصريحه الاربعاء، ان مراسم تدشين هذه الوحدة ستتم برعاية رئيس الجمهورية حسن روحاني ووزير الطاقة رضا اردكانيان.

واضاف، ان كلفة وحدة البخار هذه بلغت 2 تريليون و 240 مليار تومان (الدولار يعادل 4200 تومان رسميا) وان أكثر من 85 بالمائة من معداتها تم تصنيعها محلياً.

واضاف، ان من المميزات المهمة للمشروع خفض استهلاك الوقود الاحفوري بحجم 846 مليون متر مكعب سنويا وخفض التلوث البيئي.

واوضح بان الطاقة الاجمالية للمحطة تبلغ 1452 ميغاواط وتتالف من 6 وحدات غازية و 3 بخارية.

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