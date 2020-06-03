٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ٢:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83810156
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نوبخت: سنرسل خطة تعدیل هیکلیة میزانیة البلاد الی البرلمان السبت

نوبخت: سنرسل خطة تعدیل هیکلیة میزانیة البلاد الی البرلمان السبت

طهران / 4 حزیران / یونیو /ارنا- اعلن مساعد رئیس الجمهوریة رئیس منظمة التخطیط والميزانیة الایرانیة محمد باقر نوبخت بانه سیتم السبت ارسال خطة تعدیل هیکلیة میزانیة البلاد الی مجلس الشوری الاسلامي.

وقال نوبخت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الاربعاء، ان خطة تعديل هيكلية الميزانية والتي تم اعدادها بهدف قطع الاعتماد على النفط من قبل الخبراء في منظمة التخطيط والميزانية وتم ارسالها الى المجلس الاعلى للتنسيق الاقتصادي في البلاد العام (الايراني) الماضي (انتهى في 20 اذار/مارس)، هي خطة بمثابة عملية جراحية كبرى للنظام الاقتصادي والاداري وهي بحاجة الى الاجماع.

واضاف، انه بناء على ما اعلن عنه خلال الاجتماع المفتوح لمجلس الشورى الاسلامي سيتم ارسال هذه الخطة الى المجلس من اجل البحث والدراسة.

وكان رئيس منظمة التخطيط والميزانية قد حضر الاسبوع الماضي اجتماعا لمجلس الشورى الاسلامي استعرض فيه اجراءات المنظمة والافاق المستقبلية.

انتهى ** 2342

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