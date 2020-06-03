واعظي: اعادة فتح منفذ بازركان ترفع حجم التبادل التجاري بين ايران وتركيا

واشار محمود واعظي، في تصريح ادلى به الاربعاء، الى اعلان وزيرة التجارة التركية رخسار بكجان عن اعادة فتح منفذي بازركان وهابور في الحدود بين البلدين قريبا، وقال، انه فضلا عن استمرار التبادل التجاري سككيا فان حصة لافتة من التبادل تجري عبر الطرق البرية ايضا.

واعرب رئيس الجانب الايراني في اللجنة الاقتصادية الايرانية التركية المشتركة عن ارتياحه لاستمرار العلاقات المتنامية بين البلدين رغم تفشي فيروس كورونا، معبرا عن امله بتوطيد العلاقات التجارية بينهما أكثر مما مضى اخذا بالاعتبار التنفيذ الدقيق للبروتوكولات الصحية.

وكانت وزيرة التجارة التركية قد اعلنت في تصريح لقناة تلفزيون تركية عن اعادة فتح منفذي بازركان وهابور الحدوديين قريباً وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل ملحوظ.

وأعربت رخسار بكجان عن شكرها للحكومة الايرانية على تعاونها في مجال صياغة وتنفيذ البروتوكولات الصحية التي اثمرت عن إعادة فتح المنافذ الحدودية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

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