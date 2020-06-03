المتحدث باسم غوتيريش: الامم المتحدة تتعاون مع ايران في مكافحة كورونا

واشار دوجاريك في مؤتمره الصحفي الاربعاء الى اصابة اكثر من 157 الفا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة اكثر من 7900 اخرين بسبب هذا المرض في ايران وقال، ان الهدف من تعاون فريق منظمة الامم المتحدة برئاسة السيدة اوغوتشي دانيلز هو متابعة القضايا الصحية والانسانية والتاثيرات الاقتصادية الاجتماعية الناجمة عن هذه الجائحة.

واضاف، ان فريق منظمة الصحة العالمية قد وفر العدة الطبية لتشخيص فيروس كورونا وسائر المعدات الضرورية لاكثر من 100 مختبر ومستشفى.

وصرح بان منظمة الصحة العالمية واليونيسف والوكالة الدولية للهجرة التابعة لمنظمة الامم المتحدة بمعية برنامج الغذاء العالمي قد وفرت اكثر من 76 طنا من المعدات والوقاية الشخصية للعاملين في الخط الامامي كالذين يقومون برعاية المسنين والاطفال المعاقين وسائر الفئات التي هي بحاجة الى عناية خاصة.

انتهى ** 2342