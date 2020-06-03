صحوة الشعوب الميزة البارزة لمدرسة الامام الخميني (رض) السياسية

وقال حسيني، في تصريح أدلى به خلال ملتقى عقد عبر الاجواء الافتراضية الاربعاء تحت شعار "دراسة مناهضة الاستكبار في فكر الامام الخميني (رض)" برعاية الملحقية الثقافية الايرانية ومؤسسة البصيرة الباكستانية في اسلام اباد ومشاركة عدد من الشخصيات السياسية والدينية في باكستان، إن مبدأ مقارعة الاستكبار ومناهضة نظام الهيمنة الظالم في العالم يعدان من الاركان الاساسية للمدرسة السياسية للامام الخميني (رض).

واضاف: إن اهم ميزة في مبدأ مقارعة الاستكبار في هذه المدرسة هي انه منبثق عن النظرة العقيدية والتوحيدية للامام الراحل (رض) وايمانه الكامل والعميق بهذه النظرة والتي كان شعارها يتمثل بـ (ربنا الله و لا اله الا هو) في مختلف مراحل حياته السياسية والاجتماعية والتي تبلورت بحكم الله والولاية الالهية في جميع شؤون الحياة الفردية والاجتماعية وكان يعتبر تبليغها وترويجها وتثبيتها من مسؤولياته.

وقال: ان هذه الميزة كانت بمثابة نقطة البداية والدخول الى ساحة المواجهة ومناهضة المتغطرسين والمستكبرين.

واكد ان الامام الخميني (رض) لم يكن يعتبر دائرة مقارعة الاستكبار ومكافحة نظام الهيمنة العالمي مقتصرة على المسلمين والمؤمنين بل كان يدعو باستمرار جميع المضطهدين والمستضعفين والاحرار في العالم للدخول الى ساحة المواجهة هذه.

انتهى ** 2342