السبيل الوحيد للحدّ من تفشي كورونا يكمن في الالتزام بالبروتوكولات الصحية

ودعا الرئيس روحاني منظمة الاذاعة والتلفزيون و وسائل الاعلام الى تكريس مزيد من الجهود بهدف تحقيق الانجازات في مجال مكافحة فيروس كورونا؛ مبينا ان اعداد برامج اعلامية واسعة عبر قنوات التلفزة والاذاعة والفضاء الافتراضي يسهم بشكل كبير في حث المواطنين على تظافر الجهود لتنفيذ كامل البروتوكولات والتعليمات الصحية، ومواصلة المهام الرقابية من جانب المسؤولين المعنيين في هذا الخصوص.

كما ناشد ابناء الشعب الى الاخذ بعين الاعتبار تحذيرات وزارة الصحة والعلام والتعليم الطبي من عودة موجة جديدة لتفشي الفيروس في حال عدم الاكتراث الى التعليمات الوقائية والصحية السائدة في البلاد، بما في ذلك مواصلة العمل بخطة "التباعد الاجتماعي الذكي" من قبل المواطنين.

الى ذلك، قدم وزير الصحة تقريرا حول ايفاد فرق طبية متمرسة من المحافظات التي حققت النجاح في احتواء فيروس كورونا الى بعض المحافظات الجنوبية والغربية التي سجلت من جديد منحى تصاعديا في انتشار هذا المرض.

واوضح نمكي خلال الحديث مع رئيس الجمهورية، ان ايفاد هذه الكوادر من قبل المحافظات المتفوقة في الحدّ من كورونا الى المحافظات الاخرى يساعد على نقل التجارب الناجعة كما يتيح امكانية اجراء المزيد من الفحوصات المخبرية على الاشخاص الذين يشتبه اصابتهم بالفيروس هناك.

انتهى ** ح ع