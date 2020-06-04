٠٤‏/٠٦‏/٢٠٢٠ ١١:٠٧ ص
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83810311
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مسؤول : عودة النشاط التجاري الى معبر بازركان الحدودي مع تركيا

مسؤول : عودة النشاط التجاري الى معبر بازركان الحدودي مع تركيا

طهران / 4 حزيران / يونيو / ارنا – اعلن المتحدث باسم دائرة الجمارك الايرانية "سيد روح الله لطيفي" عن عودة مرتقبة (اليوم الخميس) للنشاط التجاري في معبر بازركان الحدودي (بمحافظة اذربايجان الغربية – شمال غرب) المشترك مع تركيا.

واوضح لطيفي، انه عقب المحادثات والمتابعات المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين مع السلطات التركية ولاسيما مباحثات رئيسي البلدين، ستعود النشاطات التجارية الى طبيعتها في هذا المعبر البري، اعتبارا من صباح اليوم الخميس.

واضاف، انه بدءأ من الساعة العاشرة والنصف صباحا، سيتاح لسائقي الشاحنات الايرانيين والاتراك استخدام معبر بارزكان الحدودي لنقل الحمولات والسلع التجارية مع رعاية كامل البروتوكولات الصحية والوقائية هناك.

علما، ان المنفذ الحدودي التركي المشترك مع حدود بازركان كان قد اغلق منذ 22 شباط / فبراير 2020، وذلك بناء على قرار انقرة في سياق الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد.

انتهى ** ح ع

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